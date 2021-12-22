  • BIST 1.825,67
  • Altın 713.68329
  • Dolar 12.5309
  • Euro 14.1288
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -11 °C
»

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkisinde 3 gün önce başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Zaman zaman tipiye dönen yağış, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Kaynaşlı kesiminde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 35 santimetreye ulaştığı güzergahlarda yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Bolu ve Düzce Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Her iki kentin merkezinde ve yüksek kesimlerinde kar aralıklarla devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü merdivenle kurtarıldı21 Aralık 2021 Salı 19:11
  • Başkent EDAŞ ekiplerinden Batı Karadeniz’de kar teyakkuzu21 Aralık 2021 Salı 18:13
  • 3 gündür kayıp olan çiftçinin traktörü, çamura saplanmış olarak bulundu21 Aralık 2021 Salı 18:12
  • Muş-Kulp-Diyarbakır yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı21 Aralık 2021 Salı 16:20
  • İstanbul'da kar yağışı başladı21 Aralık 2021 Salı 16:03
  • Final sınavı projesini hayata geçirip açtığı kafede yeni bisikletçiler yetiştiriyor21 Aralık 2021 Salı 10:38
  • Fabrika sahibi makam odasını 16 sokak köpeğiyle paylaşıyor21 Aralık 2021 Salı 10:24
  • Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis21 Aralık 2021 Salı 10:09
  • Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı21 Aralık 2021 Salı 09:57
  • Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor21 Aralık 2021 Salı 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti