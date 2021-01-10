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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis etkili olurken trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi, Abant kavşağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde 15 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, sağanak ve sis nedeniyle yavaş ilerliyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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