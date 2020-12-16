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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce bölümünde etkili olan yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sisin etkili olduğu Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bazı sürücülerin araçlarının flaşörlerini yakarak, yollarına devam ettiği görüldü.

Bölgede ring halinde bulunan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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