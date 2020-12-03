Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sis, Anadolu Otoyolu'nda Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 kara yolunda ise Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesiminde etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye düştüğü bölgede sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

Kent merkezinde de yer yer sis görülüyor.