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Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, bölgedeki eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi.
Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Bölgede geçen cuma günü başlayan yağışta kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için 12 kar küreme ve tuzlama aracıyla 24 saat aralıksız karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri, buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları için uyarıyor.

Drone ile görüntülenen bölgede kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara ise görenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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