Bolu Gerede’deki caminin girişine asılan yazı takdir topluyor

Bolu Gerede’deki Ramazan Dede Camisi’nin girişine asılan “Bu camide çocuklara kızılmaz” yazısı büyük takdir topluyor. Bolu’nun turistik alanlarından birinde bulunan cami, içerisindeki çoçuk kütüphanesi ile de dikkat çekiyor.

Başkent Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu’nun Gerede’de ilçesindeki Ramazan Dede Camisi’nin girişine asılan “Bu camide çocuklara kızılmaz” yazısı takdir topluyor. Bolu’nun en çok ziyaret edilen yerleri arasında bulunan Esentepe Mesireliği’nde yer alan cami gün içinde binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

ÇOCUKLARA AYRI BİR ÖNEM VERİLİYOR

Gerede Müftülüğüne bağlı Ramazan Dede Camisi’nde çocuklara ayrı bir önem veriliyor. Camiye ibadet için girmek isteyen vatandaşlar, “Bu camide çocuklara kızılmaz” yazısı ile karşılaşıyor. Büyük takdir toplayan yazı, diğer camilere örnek oluyor.

AKTİVİTELER YAPILIYOR

Ayrıca camide Kur’an Kursu’na devam eden öğrenciler için her yıl Ağustos ayında “Okuma Bayramı” düzenleniyor. Bu anlamlı günde yine çocukların eğlenmesi için çeşitli aktiviteler yapılıyor.

AİLELER SAYILARININ ARTIRILMASINI İSTİYOR

Cami bayraklarla, balonlarla süslenerek çocuklar için hazır hale getiriliyor. Çocukların ise bu aktiviteden bir hayli memnun olduğu görülüyor. Aileler, bu örnek uygulamalara imza atan camilerin sayılarının artırılmasını istiyor.

ADINI AHMET YESEVİ’NİN ERENLERİNDEN ALIYOR

Cami ismini ise hemen yanı başında bulunan Ramazan Dede Türbesi’nden alıyor. Çam ağaçlarının içinde, eşsiz bir manzarada yer alan türbe ve cami gün içerisinde binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ BİLİNİYOR

Rivayetlere göre Ramazan Dede’nin tasavvuf önderi Hoca Ahmet Yesevi’nin öğrencisi olduğu ve İslam’ı yaymak için Anadolu’ya gönderdiği erenlerden biri olarak biliniyor. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu’ya fetih ve sefer eyleyen, tasavvuf önderi ve gönüller sultanı Orta Asya’nın manevi mimarı: Ahmet Yesevi hazretlerinin talebelerinden, dervişlerinden ve Evliyaullah büyüklerinden olduğu güvenilir ve tarihi kaynaklar tarafından tespit ve teyid ediliyor. Ramazan Dede’nin Gerede’yi Rumlardan almak içi savaşırken kabrinin bulunduğu noktada şehit düştüğü ifade ediliyor.

ÇAM AĞAÇLARI KESİLMİYOR

Ramazan Dedenin hikmet ve himmet ehlinden olmasından dolayı rıza göstermeyeceğine inanılarak buradaki çamların kesilmediği, çalgı çengi işlerine girişilmediği, hayvanlar için otlak alan olarak kullandırılmayarak, bölgenin korunduğu belirtiliyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA