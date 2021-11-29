  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8012
  • Euro 14.4401
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Bolu Gerede’deki caminin girişine asılan yazı takdir topluyor

Bolu Gerede’deki Ramazan Dede Camisi’nin girişine asılan “Bu camide çocuklara kızılmaz” yazısı büyük takdir topluyor. Bolu’nun turistik alanlarından birinde bulunan cami, içerisindeki çoçuk kütüphanesi ile de dikkat çekiyor. 
Bolu Gerede’deki caminin girişine asılan yazı takdir topluyor

Başkent Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu’nun Gerede’de ilçesindeki Ramazan Dede Camisi’nin girişine asılan “Bu camide çocuklara kızılmaz” yazısı takdir topluyor. Bolu’nun en çok ziyaret edilen yerleri arasında bulunan Esentepe Mesireliği’nde yer alan cami gün içinde binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

ÇOCUKLARA AYRI BİR ÖNEM VERİLİYOR

Gerede Müftülüğüne bağlı Ramazan Dede Camisi’nde çocuklara ayrı bir önem veriliyor. Camiye ibadet için girmek isteyen vatandaşlar, “Bu camide çocuklara kızılmaz” yazısı ile karşılaşıyor. Büyük takdir toplayan yazı, diğer camilere örnek oluyor.

ramazan-dede-cami-2.jpeg

AKTİVİTELER YAPILIYOR

Ayrıca camide Kur’an Kursu’na devam eden öğrenciler için her yıl Ağustos ayında “Okuma Bayramı” düzenleniyor. Bu anlamlı günde  yine çocukların eğlenmesi için çeşitli aktiviteler yapılıyor. 

AİLELER SAYILARININ ARTIRILMASINI İSTİYOR

Cami bayraklarla, balonlarla süslenerek çocuklar için hazır hale getiriliyor. Çocukların ise bu aktiviteden bir hayli memnun olduğu görülüyor. Aileler, bu örnek uygulamalara imza atan camilerin sayılarının artırılmasını istiyor.  

ramazan-dede-cami-3.jpeg

ADINI AHMET YESEVİ’NİN ERENLERİNDEN ALIYOR

Cami ismini ise hemen yanı başında bulunan Ramazan Dede Türbesi’nden alıyor. Çam ağaçlarının içinde, eşsiz bir manzarada yer alan türbe ve cami gün içerisinde binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ BİLİNİYOR

 Rivayetlere göre Ramazan Dede’nin tasavvuf önderi Hoca Ahmet Yesevi’nin öğrencisi olduğu ve İslam’ı yaymak için Anadolu’ya gönderdiği erenlerden biri olarak biliniyor. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu’ya fetih ve sefer eyleyen, tasavvuf önderi ve gönüller sultanı Orta Asya’nın manevi mimarı: Ahmet Yesevi  hazretlerinin talebelerinden, dervişlerinden ve Evliyaullah büyüklerinden olduğu güvenilir ve tarihi kaynaklar tarafından tespit ve teyid ediliyor. Ramazan Dede’nin Gerede’yi Rumlardan almak içi savaşırken kabrinin bulunduğu noktada şehit düştüğü ifade ediliyor. 

ramazan-dede-cami-4.jpeg

ÇAM AĞAÇLARI KESİLMİYOR 

Ramazan Dedenin hikmet ve himmet ehlinden olmasından dolayı rıza göstermeyeceğine inanılarak buradaki çamların kesilmediği, çalgı çengi işlerine girişilmediği, hayvanlar için otlak alan olarak kullandırılmayarak, bölgenin korunduğu belirtiliyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 29 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ29 Kasım 2021 Pazartesi 11:04
  • Kalecik’teki cezaevi müdürlüğü tavuk üretiminde fabrika gibi hizmet veriyor29 Kasım 2021 Pazartesi 09:25
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Saray Birlik Sanayi Sitesindeki yolları asfaltladı29 Kasım 2021 Pazartesi 09:17
  • HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücretin geniş bir katılımla belirlenmesi gerektiğini söyledi29 Kasım 2021 Pazartesi 09:10
  • Akyurt Belediyesi peyzaj bitkilerini kendi seralarında üretiyor27 Kasım 2021 Cumartesi 00:11
  • Başkent Ankara, Cağ Kebabı Festivali’ne ev sahipliği yapıyor27 Kasım 2021 Cumartesi 00:10
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veriyoruz” dedi.26 Kasım 2021 Cuma 00:12
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, alınan kararların gazetelerde duyurulması kararı aldı26 Kasım 2021 Cuma 00:11
  • TYB, TEDED, ASBÜ ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ortak düzenlediği etkinlikte Türkçe’nin içinde bulunduğu durum konuşulacak26 Kasım 2021 Cuma 00:10
  • Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce başlatılsın çağrısı25 Kasım 2021 Perşembe 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti