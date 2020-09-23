  • BIST 1.103
  • Altın 461,760
  • Dolar 7,6843
  • Euro 8,9709
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
»

Bolu Valisi Ümit'ten karantinaya uymayanlar için tazminat davası uyarısı

BOLU'da koronavirüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "İzolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası aç
Bolu Valisi Ümit'ten karantinaya uymayanlar için tazminat davası uyarısı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs denetimlerine katıldı. İlk olarak yüz yüze eğitimin başladığı İzzet Baysal Ortaokulu’nda yapılan denetimlere katılan Vali Ümit, öğrencilerle sohbet etti. Aldıkları tedbirlerden bahseden Vali Ümit, öğrencileri de önlemlere dikkat etmesi konusunda uyardı. Okuldaki denetlemelerin ardından Bolu’nun işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’ndeki işletmeleri denetleyen Vali Ümit, burada da vatandaşlarla da sohbet etti.

İYİLEŞEN SAYISI HASTA SAYISINDAN FAZLA

Denetlemeler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ümit, Bolu’da son günlerde iyileşen vatandaşların hasta sayılarından daha fazla olduğunu belirterek, “Hasta olan vatandaşlarımızın sayısı 1 Haziran tarihinde daha azken şu an yüzdelik olarak daha fazla görünüyor. Bugün itibariyle 676 ekip, 2 bin 388 personelle beraber kontrollü sosyal hayat çerçevesinde hayatın olduğu her yerde olmaya ve görmeye gayret ediyoruz. Ama vatandaşlarımız da aynı duyarlılıkla gerek maskelerin takılması gerekse mesafeye uyulması, dezenfektanların yerinde olması fevkalade güzel. Bu şekilde giderse biz kısa sürede salgını daha da etkili bir şekilde kontrol altına almış olacağız. Ama maalesef bugün itibariyle bine yakın izole vatandaşımız var. Toplam test sayımız 50 bini geçti. Bizi mutlu eden en önemli sebeplerden birisi iyileşenlerin sayısı son günlerde pozitif vakaların sayısını geçmeye başladı. Fakat hala virüsün direnmesi devam ediyor” dedi.

‘HASTA OLAN BİRİNDEN OLUMSUZ ETKİLENENLER TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEK’

Ahmet Ümit, izolasyona tabi vatandaşların karantina kurallarına uymaması ile ilgili de konuştu. Yakalanan hastaların yurtlara yerleştirilerek masraflarını karşılamayacaklarını dile getiren Vali Ümit, “Bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2 milyon 205 bin lira maske cezası kesmişiz. Bunun ötesinde, izolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün. Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafı da göz ardı edilmemesi lazım” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor23 Eylül 2020 Çarşamba 09:52
  • ‘Kanserde çektiğim acı, koronavirüsün çeyreği bile değildi’23 Eylül 2020 Çarşamba 09:14
  • Hobi bahçesi yasak mı, hobi bahçeleri yıkılacak mı? Mevcut yapı kayıt belgeli bahçeler ne olacak?23 Eylül 2020 Çarşamba 01:06
  • Ardahan'a kar gibi dolu yağdı22 Eylül 2020 Salı 21:58
  • Muğla'da 16 yıl önce torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi22 Eylül 2020 Salı 21:43
  • Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı22 Eylül 2020 Salı 19:50
  • Tekneden atılan işaret fişeyi adayı yaktı22 Eylül 2020 Salı 18:52
  • Karacadağ pirincinin ilk hasadı yapıldı22 Eylül 2020 Salı 16:10
  • Bolu'da, 50 noktaya kedi ve köpek evleri yerleştirildi22 Eylül 2020 Salı 16:05
  • İskoçya’da annenin 45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı21 Eylül 2020 Pazartesi 21:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti