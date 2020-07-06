  • BIST 117.926
  • Altın 391,763
  • Dolar 6,8514
  • Euro 7,7400
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Bölücü terör örgütü Suriye'de ailesini kaybeden çocukları örgüte dahil etmek için ekip kurmuş

Suriye'deki iç savaşta ailesini kaybeden ve kimsesi olmayan çocukların takibi için ekipler oluşturan bölücü terör örgütü PKK ve farklı isimlerdeki yapılanmaları, tespit ettiği çocuklara ideolojik eğitim vererek zorla savaştırıyor.
Bölücü terör örgütü Suriye'de ailesini kaybeden çocukları örgüte dahil etmek için ekip kurmuş

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, son yıllarda ağır kayıplar vererek güç kaybeden bölücü terör örgütü PKK ile farklı bölgelerde farklı isimlerle faaliyet gösteren yapılanmaları, örgütlenme çalışmalarında, henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışındaki birçok çocuğu ağına düşürmeye, kandıramadıklarını ise tehdit, baskı yoluyla ya da kaçırarak örgüte dahil etmeye çalışıyor.

Güvenlik kaynaklarının raporlarına göre, PKK/KCK-PYD/YPG, Suriye'de yaşanan iç savaşta ailesini kaybeden ve kimsesi olmayan çocukların takibi için ekipler oluşturdu.

Teröristler, tespit ettiği ve zorla kamplara getirdiği 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklara ideolojik eğitimler veriyor, 16 yaşından sonra ise silahlı eğitim almak amacıyla sözde "yetişkin taburları"na gönderilen çocuklar burada zorla savaştırılıyor.

Kaçırılan çocukların aileleriyle görüşmesini yasaklayan örgüt mensupları, çocuğuyla görüşmeye çalışan ailelere ve çocuklarına da sert tepki gösteriyor.

Ailesiyle görüşmek için ısrar eden çocukları ajanlıkla suçlayan örgüt mensupları, domuz bağı gibi işkence yöntemleriyle eziyet ettikleri çocukları hapishanelere atarak cezalandırıyor.

Teslim olan teröristler raporları doğruluyor
Güvenlik güçlerine bu yıl teslim olan teröristler, adli makamlara verdikleri ifadelerle çocukların örgüte nasıl dahil edildiğini anlattı.

Teröristler verdikleri ifadede, Irak'ın güneyindeki Gare alanında, Suriye Derik'te, Haseke'de ve Kamışlı'da olmak üzere 4 ayrı bölgede, sayıları 30 ila 50 arasında değişen çocuklara ideolojik eğitim verildiğini belirtti.

YPG/PKK'nın çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansıdı
Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer aldı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda ise YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "Bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurul görüşmeleri bu hafta başlıyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:43
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 'tağşiş ve taklit' açıklaması06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:37
  • Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:34
  • İzole tatil için plajlarda oluşturulan 'özel bölümler' ilgi görüyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:06
  • Koruyucu aile seferberliği Türkiye sınırlarını aştı06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:03
  • Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:02
  • FETÖ'nün örgüt üyesi polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:02
  • TBMM Adalet Komisyonu barolar düzenlemesi için 5 günde 52 saat mesai yaptı06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:17
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:10
  • Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Sanallah: Yabancılar Sidre Petrol Limanı'na girdi06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti