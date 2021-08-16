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Bolu'da 3 TIR ve 2 hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda yol çalışmasının olduğu kısımda 3 TIR ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Bolu'da 3 TIR ve 2 hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Yolda, çalışmanın başladığı noktada İstanbul istikametine giden İsmail Şanlı yönetimindeki 16 CYS 20 plakalı soğan yüklü TIR, Şükrü Sevgilioğlu yönetimindeki 78 AAU 628 plakalı demir yüklü TIR, Yaşar Çaylak yönetimindeki TIR ve Yiğit Er yönetimindeki 34 HY 9380 hafif ticari araç ile İdris temiz yönetimindeki 34 BRP 189 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazada, TIR sürücüleri İsmail Şanlı ve Yaşar Çaylak ile İdris Temiz'in kullandığı hafif ticari araçta bulunan Şermin Temiz, Defne Temiz, Hazal Temiz ve Kuzey Temiz yaralandı. Kazada TIR sürücüleri araçlarında sıkıştı. Sürücüler, itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılabildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. 

YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPALI KALDI 

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yere saçılan soğanların temizlenmesinin ardından karayolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yoldaki diğer araçların ve saçılan soğanların temizlenmesi için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. 

AYNI YERDE GEÇEN HAFTA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 2 KİŞİ YARALANMIŞTI 

Yol çalışmasının olduğu aynı noktada geçen hafta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Yoldaki çalışmanın bu ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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