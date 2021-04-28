  • BIST 1.393
  • Altın 464,455
  • Dolar 8,1726
  • Euro 9,8631
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 25 °C
»

Bolu'da ayı heykeli yerine yapılan geyik heykelleri meydana konuldu

Bolu'da, boz ayı heykeli yapımı, halkın tepkisi üzerine iptal edilirken, kızıl geyik heykelleri Demokrasi Meydanı'na yerleştirildi. Bolulular, ayı yerine geyik heykeli yapılmasını olumlu karşıladı.
Bolu'da ayı heykeli yerine yapılan geyik heykelleri meydana konuldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şubat ayında kente 10 metre boyunda boz ayı heykeli yapacaklarını söyledi. Ayının Bolu'nun simgesi olduğunu söyleyen Başkan Özcan'ın ayı heykeli fikri, kentte yaşayanların bazılarından tepki gördü. Ayı heykelinin kendilerine hakaret olduğunu söyleyenler Başkan Özcan'a tepki gösterdi. Kamuoyu tepkisinin ardından Başkan Özcan, ayı heykelinden vazgeçerek kızıl geyik heykeli yapılmasına karar verdi. Kentin en işlek meydanı olan Demokrasi Meydanı'na kızıl geyik heykelleri yerleştirildi. Halk, kızıl geyikleri beğendiklerini ifade etti. Demokrasi Meydanı'nda oturarak gününü geçirenlerden bazıları ayı yerine geyik heykeli yapılmasını olumlu karşılarken, bazıları da ayı heykelinin de yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyledi. 

Siyami Karaduman, "Çok güzel olmuş. Çevre düzenlemesi de çok güzel oldu. Bolumuz ormanlık bölge. Sahamız geniş olsa yavrularıyla birlikte ayı da olabilir" dedi.

Veli Şişli, "Çok güzel oldu. Benim de çok sevdiğim bir hayvan. Ayı da olabilirdi. O da hayvan. Geyiklerin görüntüsü daha güzel" diye konuştu.

‘BOLU'NUN AYISI DERLERDİ’

Akif Seven, "Ayı iyi olmazdı. Bolu'nun ayısı derlerdi. O vahşi hayvan. Bolu ayısı dediklerinde adamın zoruna gider. Bu sıfat insana da söylenir" dedi. Cengiz Aydın ise, "Benim gençliğimde Ankara'da hayvanat bahçesinde Bolu ayısını gördükleri zaman bizle dalga geçerlerdi. Ayı yapılmaması iyi oldu. Bu iyi oldu" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'da ayı heykeli yerine yapılan geyik heykelleri meydana konuldu28 Nisan 2021 Çarşamba 13:56
  • Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak28 Nisan 2021 Çarşamba 13:16
  • Azerbaycan ordusu askerleri Isparta'da komando eğitimi aldı28 Nisan 2021 Çarşamba 13:15
  • MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları devam ediyor28 Nisan 2021 Çarşamba 12:54
  • THY'den tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı28 Nisan 2021 Çarşamba 12:47
  • Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde yurt içi ve yurt dışındaki çocuklara iftar yemeği verdi28 Nisan 2021 Çarşamba 12:47
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde Hisar milli hava savunma sistemi eğitimleri başladı28 Nisan 2021 Çarşamba 12:46
  • Kocaeli'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman denizaltısı dalış turizmine kazandırılacak28 Nisan 2021 Çarşamba 11:44
  • Türk tarihinin büyük zaferi: Kut'ül Amare28 Nisan 2021 Çarşamba 11:43
  • 'Hastaların yoğun bakımlarda yaşadığı acıları görseler aşı olurlar'28 Nisan 2021 Çarşamba 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti