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Bolu'da büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı

Bolu'da itfaiye ekipleri, bir büfenin çatısında mahsur kalan 3 yavru kediyi, cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile kandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.
Bolu'da büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı

Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bir büfenin çatısında kedi yavruları gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çatıdaki 3 yavru kediyi yakalamak için ilginç yöntemlere başvurdu.

Bir itfaiye erinin cep telefonundan kedi sesi açmasıyla yavru kediler çatının uç kısmına kadar geldi.

Ekiplerin yakaladığı yavru kediler, annelerinin yanına bırakıldı.

Anne kedinin çalışmalar sırasında sürekli ekiplerin yanında dolaşarak yavrularının kurtarılmasını beklediği görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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