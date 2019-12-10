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Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip

Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, Yahudilik inancının ilk kitapları olduğu düşünülen 3 adet Tevrat ele geçirildi.
Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Gerede mevkiinde yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap ele geçirildi. Kitapların tarihi değerinin tespiti için inceleme yapıldı. İncelemede kitapların sığır ya da koyun derisinden parşömenler üzerine el işçiliği ile eski İbranice yazıldığı, resimli bölümlerin tamamen Yahudilik inancına uygun simgelerden oluştuğu, kitaplardaki 5 kollu yıldız, 7 kollu şamdan ve kral tacı giymiş aslan şeklinde Yahudilik figürlerinin kullanıldığı, kitap kapaklarının altın renkli varaklarla süslendiği, renklendirmede kök boya kullanıldığı tespit edildi. İlk Tevrat'lardan olduğu değerlendirilen kitaplara el konuldu. Ele geçirilen kitapların paha biçilemez olduğu belirtildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'DE TARİHİ ESER OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Kayseri’de jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen bazı belge ve bakır kutulara el konuldu, sürücü M.P. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Anbar mahallesinde M.P. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ağaç kabuğuna yazılmış altın yaldızlı tarihi belge kılıfı, tarihi bakır kutu ile içerisi resimli ve yazılı bakır kitapçık ele geçirildi. Sürücü M.P., gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

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