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Bolu'da, iskambil oynayan 15 kişiye 45 bin TL 'koronavirüs' cezası

BOLU'da, polisin 3 adrese düzenlediği denetimde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen iskambil oynayan 15 kişiye 45 bin TL ceza kesildi.
Bolu'da, iskambil oynayan 15 kişiye 45 bin TL 'koronavirüs' cezası

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu denetimi yaptı. Denetim kapsamında kumar oynandığı tespit edilen 3 adres kontrol edildi. İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan işhanındaki ofiste iskambil oynayan 6 kişiye 3'er bin TL ceza uygulandı.

Ekipler, ayrıca Büyük Camii Mahallesi'nde kahvede iskambil oynayan 6 kişiye ve kahve sahibine 3'er bin TL ceza kesti. Sümer Mahallesi'nde kahvede de denetim yapan ekipler, burada da iskambil oynayan kahve sahibi ve 1 müşteriye 3'er bin TL ceza uyguladı. Böylece 3 adresteki 15 kişiye toplam 45 bin TL ceza kesildi.

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