  • BIST 1.447
  • Altın 525,703
  • Dolar 8,6189
  • Euro 10,5006
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga

Bolu'da, komşu iki aile arasında çıkan bıçak ve tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale eden bir polis memurunun ise yere düşmesi sonucu omzu çıktı.
Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga

Olay saat 22.00 sıralarında, Küçükberk Mahallesi 6. Cadde’de meydana geldi. Yan yana olan müstakil evlerde oturan komşular Burak Sokulluoğlu ile Ergün Baştürk geçen cumartesi günü akşam saatlerinde aralarındaki sorunlar nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce, diğer komşuların araya girmesi ve ihbar ile gelen polisin müdahalesiyle olay büyümeden önlendi.

Bu gece yeniden karşılaşan Burak Sokulluoğlu ve Ergün Baştürk yeniden tartışmaya başladı. Ergün Baştürk yanında bulunan kardeşi Ersin Baştürk ile birlikte, iddiaya göre Burak Sokulluoğlu'na bıçakla saldırdı. Bunun üzerine Sokulluoğlu evine girip pompalı tüfek alarak dışarı çıkıp ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler hafif yaralandı. Kavgaya karışan Sokulluoğlu’nun yakını Murat Acar da darbedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yere düşünce omzu yerinden çıktı.

KOPAN PARMAĞI ARADILAR 

Kavga sırasında Ergün Baştürk’ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı. Kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ve 112 Acil ekipleri, sinir krizi geçirenleri sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara merkezli 12 ilde operasyon: 26 gözaltı08 Haziran 2021 Salı 09:11
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Haziran 2021 Salı 09:08
  • Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni08 Haziran 2021 Salı 09:07
  • Bartın'da jandarma trafik aracı ile cip çarpıştı: 2'si uzman çavuş 4 yaralı08 Haziran 2021 Salı 09:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı07 Haziran 2021 Pazartesi 21:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı07 Haziran 2021 Pazartesi 19:43
  • Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş, son yolculuğuna uğurlandı07 Haziran 2021 Pazartesi 16:55
  • Müsilaj temizleme seferberliği 'Marmara Hepimizin' sloganıyla yürütülecek07 Haziran 2021 Pazartesi 16:54
  • Bakan Pakdemirli su tasarrufu sağlayan teknolojik akıllı sulama sistemini tanıttı07 Haziran 2021 Pazartesi 16:53
  • Kripto para borsası Thodex soruşturmasında yeni gelişme!07 Haziran 2021 Pazartesi 16:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti