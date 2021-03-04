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Bolu'da koronavirüs denetimleri

BOLU Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs denetimleri kapsamında pazar yerlerini gezdi.
Bolu'da koronavirüs denetimleri

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 3 bin 862 personelle yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında kentteki pazar yerlerini gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşımız gayet makul bir şekilde sorumluluğunu biliyor. İnşallah buradan kazançlı çıkacağız. Aksi takdirde hep beraber kaybediyoruz. Birçok il okulunu açtı ama biz açamadık. Okullarımızın açılması, iş yerlerimizin açıklığının devam etmesi ve bir daha kapanmaması için sadece denetlediğimiz yerler değil, görünmeyen yerlerde de herkesin gerekli gayreti göstermeleri kurallara uymaları gerekmektedir. Bu şekilde hareket ettiğimizde yarınlarımız çok daha güzel olacak" dedi. 

İnsanların artık virüsle yaşamaya alıştığını ve tedbirler kapsamında bir bilincin oluştuğunu kaydeden Ümit, "Bir şuur oluştu. Ama bunun daha da genişlemesini bekliyoruz. Daha gençlere doğru yayılmasını istiyoruz. Çünkü maske özellikle önemli bir unsur. Çocuklarımız bunu alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Bundan sonra kontrollü normalleşme sürecinin en önemli unsuru olacak. Vatandaşımız konuyla ilgili bilinçlendi ve sahipleniyor" diye konuştu.

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