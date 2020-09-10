Bolu'da koronavirüs denetimleri

BOLU Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı. Vali Ümit karantina kararına uymayanların yurtlara alınacağını söyledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı. Büyük Camii Mahallesi'nde iş yerlerini denetleyen ve maske ile sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyaran Vali Ümit, evlerin dışında maskenin zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Denetimler sırasında bir vatandaş Ahmet Ümit’ten para istedi ve aralarında esprili konuşmalar geçti. Ahmet Ümit, daha sonra bir çocuğa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği maskelerden hediye etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlamış olan genelgeyle evlerimiz dışında her yerde maske zorunlu hale geldi. Düğünler ile ilgili süre kısıtlaması ve düğünlerin yasaklanması önceden açıklanmıştı. Düğünler nikah olarak devam ediyor. Zaten sistem oturdu. Biz 18 Ağustos’tan itibaren karar almıştık. 18 Ağustos tarihinden bugüne kadar 452 tane düğün oldu. Bu güzel bir rakam aslına bakılırsa. Bu süreç boyunca insanlarımız programlarını ertelediler" diye konuştu.

Evde karantinada kalan vatandaşların yurtlara yerleştirilmesi hakkında konuşan Ahmet Ümit, "Bolu olarak bizim gündemimize gelmişti. Türkiye'de böyle bir uygulama olmayınca kapandı. Dünden itibaren bu konu yeniden açıldı. Böyle bir çalışma başlatıldı. HES kodu uygulamasını ilk defa kullanan illerden biriyiz. Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda çok hassasiyet kazandı. İzolasyona tabi olduğu halde dışarıda yakalanan vatandaşlar kesinlikle yurtlara alınacak. Yurtlarda tedavi edilene kadar kalacaklar. Yurtlarda kaldığı sürece yaptığı harcamalar kendisinden tahsis edilecek. Bunu vurgulamak istiyorum. Burada esas olan herkesin üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirmesidir. İzolasyonda olan vatandaşlarımız lütfen evlerini terk etmesinler. Evinde de dikkat etsinler. Çok acılar yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bu ölüm olaylarının olmaması için dikkat etmemiz gerek huşular var. Öncelikli olarak izolasyonda olan vatandaşların evlerinde kalması ve temastan kaçınmaları gerekiyor. İl dışından gelen kişilerden temastan kaçınılmalıyız" dedi.

'SON İKİ GÜNDE DÜŞÜŞLER BAŞLADI'

Bolu’daki koronavirüs durumu hakkında bilgi veren Vali Ümit, "İlk başlarda çok iyi olduğumuzu söylemiştim. Bir yükselme eğilimi görüldü. 18 Ağustos tarihinde almış olduğumuz tedbirlerde sıkı denetimlere geçtik. Arkasından Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle de daha sıkı denetimlerimizi sürdürüyoruz ve mücadele ediyoruz. İlk başlarda yükselişi durdurduk. Ardından da sayıların düşmesi gerekirken direnç gösterdi. Son iki günde düşüşler başladı" diye konuştu.