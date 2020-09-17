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Bolu'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kıraathanelerde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye para cezası uygulandı.
Bolu'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında uygulama yaptı. Uygulamada, Büyük Cami Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 7 bin lira para cezası uygulandı. Kıraathane sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Ayrıca kumar oynayan kişiler ile kıraathane sahibi ve bir çalışana, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar gereğince toplam 21 bin lira ceza uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ele geçirilen iskambil kağıtlarıyla da 'maske, mesafe, temizlik' yazılarak koronavirüs tedbirlerine dikkat çekildi.

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