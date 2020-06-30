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Bolu'da maske takmayan 240 kişiye idari para cezası kesildi

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma bölgesinde 240 kişiye 216 bin lira idari para cezası uygulandı.
Bolu'da maske takmayan 240 kişiye idari para cezası kesildi

Bolu'da yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları ambulanslarla alınarak kentteki pandemi hastanelerinde tedavi altına alınıyor. Filyasyon ekipleri de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. 

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kentin birçok noktası ile en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ve bekçiler tarafından maske kontrolleri sürdürülüyor.

Ekipler, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık megafonla ve birebir görüşerek uyarıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayanlara, polis ve jandarma ekipleri tarafından idari para cezası uygulanmaya devam ediyor.

Ekiplerce, son 8 günde maske takmayan 240 kişiye toplam 216 bin lira idari para cezası kesildi.

Ekiplerin maske denetimleri kent geleninde aralıksız sürüyor.

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