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Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

BOLU'da, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Bolu'da akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta bulunan Türkan Gültekin'e ait evin giriş bölümünü su bastı. Komşuların yardımıyla evin içine su dolması engellendi. Sokak üzerinde bulunan diğer evlerin de bahçeleri de sular altında kaldı. Vatandaşlar, ellerinde kovalarla evlerinin girişini dolduran suyu çıkardı. Bir evin bahçesinde bulunan köpek, sahibi tarafından suyla kaplanan bahçeden güvenli bir yere alındı. Sokak üzerindeki evlerde oturan vatandaşlar, su baskınıyla alakalı belediyeyi suçlayarak tepki gösterdi. 
 

'PROJEYİ AFETE KARŞI ÖNLEMİ ALIP ONDAN SONRA YAPIN'



Türkan Gültekin daha önceki yıllarda su baskını olmadığını ve evlerinin önündeki sulama kanalının belediye projesi kapsamında üzerinin kapatılması sonucu böyle bir sorunla karşılaştıklarını iddia ederek, "Olduğu gibi yağmur yağınca içeri girdi. Her yağmurda böyle bekleyecek miyiz burada? Bunun düşünülmesi lazımdı. Projeyi felakete, afete karşı önlemini alıp öyle yapın. Ondan sonra bu kanalı kapatın. Daha önce olmuyordu. İlk defa böyle bir şey oldu. Gelen bir yetkili yok. Haber verdik gelen olmadı. Komşuların sayesinde evin içine girmedi. Suyu çıkarmamız için yardım ettiler. Komşularımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

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