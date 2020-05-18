  • BIST 101.552
  • Altın 389,073
  • Dolar 6,8525
  • Euro 7,4148
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Vali Ahmet Ümit başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilde Kovid-19 salgınına ilişkin önlemleri değerlendirdi.

Değerlendirmenin ardından Kurulun aldığı yeni tedbir kararları, Bolu Valiliğinin internet sitesinden paylaşıldı.

Buna göre, "kontrollü sosyal yaşam" süreci kapsamında il ve ilçelerin tamamında tüm vatandaşların, ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, pazar, ticari ve hususi araç ile toplu taşıma araçları gibi tüm alanlarda ağız ile burnu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmaları zorunlu olacak.

Belirtilen yerlerde sosyal mesafe kuralına uyularak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilecek.

Güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer ekiplerce uygulama etkin şekilde denetlenip, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlem yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri, RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:57
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital ortamda kutlanacak18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:52
  • İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:38
  • Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ve Kafkas halklarına desteğimiz sürecek18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:37
  • MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:34
  • Türk teknoloji şirketinden Apple'a ihracat başarısı18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:15
  • Yüreğir Kaymakamı Bingöl: Saldırı profesyonelce ve art niyetli18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:54
  • Ilısu Barajı'nda enerji üretimi başlıyor18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:22
  • Libya Ordusu Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladı18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:13
  • Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti