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Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

BOLU'da, TEM yolunda, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Bolu'da TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle yönetimindeki 06 MB 5862 plakalı minibüs, Hüseyin Canpınar yönetimindeki 06 FF 0850 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücüsü yara almazken hurdaya dönen minibüste Irak uyruklu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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