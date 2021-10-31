  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Bolu'da üretilecek fotodedektörler Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak

Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (NÜRDAM) tasarımı ve üretimi yapılacak galyum nitrat (GaN) tabanlı fotodedektörler, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yapılması hedeflenen Ay görevinde kullanılacak.
Bolu'da üretilecek fotodedektörler Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) ve Çin Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan "Ay Görevi Roket Ateşleyici Sistem Veriminin İzlenmesinde, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemlerinde Kullanılacak Üstün Performansa Sahip GaN Fotodedektörlerin Üretilmesi Projesi", TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında merkezde gelişmiş uzay iletişimi, füze algılama, alev sensörleri, biyolojik süreç algılama, hava temizleme, ozon algılama gibi birçok alanda kullanılan GaN tabanlı fotodedektörlerin tasarımı ve üretimi yapılacak.

uzay-2.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan Milli Uzay Programı'ndaki stratejik 10 hedeften biri olan Ay görevinde kullanılacak fotodedektörler, roket teknolojisi için kritik öneme sahip sensörler arasında bulunuyor.

"Bütçenin gönderilmesinden sonra çalışmalara başlayacağız"

NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz, merkezde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bunlardan birinin Çin Bilimler Akademisi ile ortaklaşa hazırladıkları proje olduğunu söyledi.

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini aktaran Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi Ay görevindeki roket sisteminin ateşleyici kısmının veriminin izlenmesinde, yangın söndürmede ve infilak bastırmada kullanılacak sensörlerin üretimini burada gerçekleştireceğiz. Proje onaylandı, şu anda bütçesini beklemekteyiz. Bütçesinin gönderilmesinden sonra çalışmalara hızlı şekilde başlayacağız." diye konuştu.

Yılmaz, Ay görevi için üretecekleri sensörlerin projesinin Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından da destek aldığını belirterek, üretim sürecini tamamladıktan sonra TUA ile iş birliği içerisinde rokete entegre etme sürecine başlayacaklarını bildirdi.

"Yerli uyduların radyasyon sensörlerini ürettik"

Yerli uydularda kullanılacak radyasyon modülünün geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarının da olduğunu anımsatan Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda radyasyon sensörlerini ürettik ve modül haline dönüştürdük. TÜBİTAK Uzay tarafından da test edilip onaylandı. Yerli uydularımız olan İmece Uydusu'na ve APSCO Uydusu'na entegrasyon süreci başladı. 2022'nin başlarında İmece Uydusu'nun fırlatılması bekleniyor. Ondan sonra verileri almaya başlayacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı31 Ekim 2021 Pazar 11:32
  • G20 liderleri, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını onayladı31 Ekim 2021 Pazar 11:15
  • Üçü Türkiye sularında 14 yeni Önemli Deniz Memelileri Alanı ilan edildi31 Ekim 2021 Pazar 11:04
  • Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı31 Ekim 2021 Pazar 11:00
  • Kuraklığa karşı 'daha az su tüketen bitkiler ekilmesi' önerisi31 Ekim 2021 Pazar 10:48
  • Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına 21 ek sefer konuldu31 Ekim 2021 Pazar 10:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'daki kardeşlerimiz göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor31 Ekim 2021 Pazar 10:38
  • Türkiye, Yemen'de Aden Havalimanına yapılan bombalı saldırıyı kınadı31 Ekim 2021 Pazar 10:35
  • AFAD 1749 kişiyi istihdam edecek31 Ekim 2021 Pazar 10:28
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Ekim 2021 Pazar 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti