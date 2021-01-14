Bolu'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından doğada yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için belli noktalara yem bırakıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, kar yağışının ardından yabani hayvanların aç kalmaması için çalışma yaptı.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre olduğu bölgeye arazi araçlarıyla gelen ekipler, yabani hayvanlar için doğaya 75 kilo saman ve 100 kilo besi yemi bıraktı.

Ekipler Abant, Gölcük, Aladağ, Gerede ve Mengen bölgelerinde de yabani hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.