  • BIST 1.454
  • Altın 513,026
  • Dolar 8,5460
  • Euro 10,3775
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

Bolu'da yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı

Bolu'nun Seben ilçesinde, yaralı bulunan geyik yavrusu, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezine teslim edildi.
Bolu'da yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı

İlçeye bağlı Değirmenkaya köyünde yaşayan A.B, ormanlık alanda yaralı bulduğu geyik yavrusunu, Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı alarak tedavisi için kent merkezindeki veterinere götürdü.

Tedavi edilerek biberonla beslenen geyik yavrusu, daha sonra Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rektör Prof. Dr. Kavuncu, trafik kazasında yaralandı14 Haziran 2021 Pazartesi 21:27
  • Kızının akülü aracına kağıt toplayıcı kuzenleri bindirdi14 Haziran 2021 Pazartesi 18:35
  • Şampiyon deve kurbanlık oldu14 Haziran 2021 Pazartesi 10:55
  • Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı14 Haziran 2021 Pazartesi 10:54
  • 'Katil' gal arısı Kastamonu'da görüldü14 Haziran 2021 Pazartesi 10:53
  • Ağaçları 'avcı böcek' koruyor13 Haziran 2021 Pazar 11:37
  • Özel yürüteçle hayata tutunan 'Yaman' ve 'Cesur' sahiplerini bekliyor13 Haziran 2021 Pazar 10:36
  • Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu11 Haziran 2021 Cuma 10:35
  • Kırkılan koyunları Kars Çayı'nda yıkadılar11 Haziran 2021 Cuma 10:07
  • Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor11 Haziran 2021 Cuma 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti