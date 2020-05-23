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Bolu’da yaylalara gidiş serbest bırakıldı

Bolu’da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, sokağa çıkma yasağı sürecinde yaylalara tek yönlü gidişe müsaade edildi.
Bolu’da yaylalara gidiş serbest bırakıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mayıs’tan 26 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yapılan açıklamanın ardından Bolu'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlar duyuruldu.

Açıklamada alınana karara göre, yaylalara git gel yapmadan tek yönlü gidişlere müsaade edildi. Yaylaya gidecek olan vatandaşların, Sağlık Bakanlığı tarafından şüpheli veya pozitif durumda olmaması gerekirken, yaylalarda da sokağa çıkma yasağı kuralı uygulanacak. Yayla bölgelerini jandarma ekipleri denetleyecek. Yaylalara ulaşımda sosyal mesafe kuralı ve diğer tedbirler de uygulanacak.

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