Bolu'da zincirleme kaza, güvenlik kamerasında

Bolu'da, D-100 kara yolunda kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hafif yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 kara yolunun İzzet Baysal Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BS 564 plakalı kamyonet, kırmızı ışık ihlali nedeniyle kavşaktan dönen 41 HP 440 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR da ışıklarda bekleyen 14 GF 014 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada kaza anı İzzet Baysal Sanayi Sitesi’nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen kamyonetin, yeşil ışığın yanmasıyla sanayi sitesine girmek için hareket eden TIR'a çarptığı, savrulan TIR'ın da ışıklarda bekleyen hafif ticari araca çarparak durduğu görüldü.