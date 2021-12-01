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Bolu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.
Bolu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Sabah saatlerinden itibaren otoyolun Bolu-Batı gişeleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı güzergahında denetime çıkan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Ekipler, kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza uyguladı.

Kış lastiği takmanın önemi konusunda sürücüleri bilgilendiren ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de denetim gerçekleştirdi.

Terminale giriş çıkış yapan yolcu otobüslerinin kış lastiği takıp takmadığını, lastik diş derinliklerini ve evraklarını kontrol eden ekipler, kurala uymayan sürücülere ceza kesti.

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