  • BIST 1.361
  • Altın 452,383
  • Dolar 8,1388
  • Euro 9,6859
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e yükseldi

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e ulaştı.
Bolu'daki Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e yükseldi

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajdaki su seviyesi, yoğun yağış alan bölgede kar sularının eriyerek akarsularla birleşmesiyle yüzde 75'e çıktı.

Barajdaki mevcut suyla kentin içme suyu problemi yaşamayacağı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi.

Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, 29 Mart'ta yüzde 57 olarak ölçülmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 60 gözaltı kararı13 Nisan 2021 Salı 11:04
  • Bolu'daki Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e yükseldi13 Nisan 2021 Salı 11:01
  • Oturdukları apartmanda daire kapılarını açık bırakıp, imam eşliğinde ilk teravihi kıldılar13 Nisan 2021 Salı 11:00
  • Milletvekili Özkaya koronavirüse yakalandı13 Nisan 2021 Salı 10:59
  • Ayvalık'ta, lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı13 Nisan 2021 Salı 10:30
  • Bolu Dağı'nda yoğun sis13 Nisan 2021 Salı 10:27
  • Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı13 Nisan 2021 Salı 10:27
  • AYM'nin 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı13 Nisan 2021 Salı 10:26
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Nisan 2021 Salı 09:57
  • Çanakkale'de 1,5 metrelik mıgri yakalandı13 Nisan 2021 Salı 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti