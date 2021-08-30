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Bolu'daki kutlamalarda komandolar marşlarla yürüdü

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların tören geçişi, renkli görüntülere sahne oldu, mavi bereliler caddede marşlar söyleyerek yürüdü.
Bolu'daki kutlamalarda komandolar marşlarla yürüdü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bolu’daki kutlamalar Anıtpark’ta başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla kent meydanındaki törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, tören birlikleri ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

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KOMANDOLARDAN TÖREN GEÇİŞİ

Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye’nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların geçişi ilgi gördü. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında halk da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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