Bolu’nun incisi Abant Tabiat Parkı sonbaharda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Tabiat Parkı sonbaharda da büyük ilgi görüyor. Günübirlik veya konaklamak için Abant'ı tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, yeşilin ve kahverengi tonların oluşturduğu büyüleyici doğal güzellikler arasında tatillerinin keyfini, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek, balık tutarak, ata ve faytona binerek çıkarıyor.

ANKARA’DAN 228 KİLOMETRE

Ankara ve İstanbul gibi iki büyük şehrin arasında bulunan Bolu ’ya Başkentlilerde büyük ilgi gösteriyor. Ankara’dan 228 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Tabiat Parkı ise Ankara’dan 2 saat 40 dakika sürüyor. Günübirlik ya da hafta sonu stres atmak için tercih edilen parkta birçok etkinlik gerçekleştirilebiliyor. Doğal eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine tabloluk görüntüler sunan park, içinde bulundurduğu göl ile de birçok olanağı ziyaretçilerine bir arada sunuyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER SUNUYOR

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan tabiat parkı sonbaharda yeşil sarı ve kahverenginin tüm tonlarını ziyaretçilerine sunuyor. Özellik ile sonbaharda birçok turistin ziyaret ettiği park, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

KAMP VE YÜRÜYÜŞ SEVERLERİN İLK ADRESİ

Doğa severlerin de listesinde ilk sıralarda yer alan Abant kamp ve yürümeyi sevenlerin de ilk adresi oluyor. Sık ormanları bol oksijeni ile dikkat çeken park, irili ufaklı birçok tepeden oluşuyor. Bölgede özellikle sonbahar aylarında yürüyüş turları da düzenleniyor.

BİSİKLET AT VE FAYTON

Abant’ın çevresini dolaşmak için ise birçok seçenek bulunuyor. Bisiklet, at ve faytona binerek tabiat parkı gezilebiliyor. Ayrıca Abant ve çevresi alabalıkları ile biliniyor. Parkın etrafında bulunan restoranlarda alabalık ve Bolu’nun ünlü yemeklerinin tadına bakma fırsatı sunuluyor.

KÖYLÜ PAZARI DİKKAT ÇEKİYOR

Abant’ın girişinde bulunan köylü pazarı ise ucuz fiyata organik ürünlere erişme imkânı bulunuyor. Yerel üreticilerin doğal ürünlerden yaptığı tarhana ise ziyaretçilerin favori ürünleri arasında yer alıyor.

ABANT'A NASIL GİDİLİR?

Abant’a direkt olarak otobüsle ulaşım bulunmuyor. Bolu merkez ve ilçelerinden Abant’a dolmuş, minibüs ve taksi aracılığıyla ulaşılabiliyor. Karayolu ile Ankara Abant arası 228 kilometre, yaklaşık 2 buçuk saat sürüyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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