Başkent merkezli Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ sloganıyla 81 ilde “Askıda Ekmek” uygulaması başlattı.

Başkent Ankara merkezli Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 81 ilde “Askıda Ekmek” uygulaması başlattı. Dünyaya hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüs nedeniyle maddi zorluk yaşayan ailelere destek olmak amacıyla başlatılan projedeki amacın kardeşlik ve paylaşma duygularını yeniden canlandırmak olduğu belirtildi.

YUNUS EMRE’NİN SÖZLERİNDEN ESİNLENİLDİ

Yunus Emre’nin ''Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” sözlerini projenin sloganı olarak belirlediklerini kaydeden platform üyeleri, bu sıkıntılı sürecin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğine vurgu yaptı.

DEVLET VE MİLLET EL ELE VEREREK SORUNLARI AŞACAĞIZ

Gazetemize projeyle ilgili bilgi veren Platform üyeleri, “Askıda Ekmek” projesinin hayırseverler ile yardımseverlerin desteğiyle daha da büyüyeceğini kaydederek özetle şunları söyledi: “Dünyayı etkisine almış korona virüs salgınından dolayı birçok vatandaşımız mağdur oldu. Devletimiz bu mağduriyeti gidermeye çalışıyor elbette.

Biz de bu sürece katkıda bulunmak için kolları sıvadık. Platform yöneticilerimiz olan Mustafa Şahin, İlknur Uzun, Serap Çetin, Emine Türker, Abdülaziz Arslan, Aylin Dayı, Reşit Çakar, Ceyda Güney ile beraber bu projeyi organize ettik. Hayırseverler ve yardımseverlerimizin desteğiyle projemiz hayata geçti. Yurtdışından dahi projemize katkı sunan hayırseverlerimiz var.

Proje kapsamında hem ekmek dağıtımı yapıyoruz hem marketlerden ekmek satın alarak ihtiyacı olanların almasına vesile oluyoruz. Çok ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da alışverişlerini yapıyoruz. Fırsatçılara izin vermeden bu süreci devlet ve millet el ele vererek aşmak istiyoruz" dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-