Bomba görüntüler: Rus SİHA'sı uçağı yok etti, füzenin şekli dikkat çekti

Rus SİHA'sı "Orion-E", Rus işgalindeki Kırım'da yer alan Morskoy eğitim sahasında bir tatbikat gerçekleştirdi. "Orion-E" yeni mühimmatıyla L-39 uçağını vurdu.

Rus mühendislik firması Kronshtadt Group tarafından tasarlanan ve geliştirilen Orion SİHA'nın taşıdığı yeni mühimmatın, fiziki açıdan ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L Mini Akıllı Mühimmat muadili olduğu söylenebilir. Testte kullanılan mühimmat hakkında detay verilmezken, videoda hedef olarak kullanılan Aero L-39 Albatros uçağının yüksek patlayıcı başlıkla başarılı bir şekilde imha edildiği görülebiliyor.

ORION İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Rusya'nın ilk Orta İrtifa – Uzun Havada Kalış (MALE) sınıfı İHA'sı olan Orion-E, henüz 2017 yılında tanıtıldı. 200 kilogram faydalı yük ile 24 saat havada kalabilen SİHA, performans olarak daha düşük olsa da TUSAŞ üretimi ANKA İHA ile aynı sınıfta bulunuyor. Servis irtifası 25.000 feet olan Orion-E; 8 metre uzunluğa, 16 metre kanat açıklığına, 1000 kilogram azami ağırlığa ve 200 km/s azami hıza sahip.

GEÇEN SENE DÜŞMÜŞTÜ

Kısa süre önce Suriye'de test edilen ve akabinde Rus ordusu envanterine alınan Orion-E İnsansız Hava Aracı, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ryazan bölgesinde bulunan Listvyanka köyünde kırıma uğrayıp düşmüştü. Orion'un düşüş sebebinin motor arızası veya kontrol esnasında çıkan bir problemden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

RUSYA'NIN İHA KAPASİTESİ ARTIYOR

İnsansız hava aracı teknolojisine oldukça geç yoğunlaşan Rusya, son zamanlarda ise bu alana yönelmiş durumda. Gerek Orion-E gibi klasik gerekse Okhtonik gibi stealth İHA projeleri bulunan Rusya Federasyonu,