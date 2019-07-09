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Bomba ihbarı camiler boşaltıldı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Bomba ihbarı camiler boşaltıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gelen ve bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi.

Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı. 

DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.

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