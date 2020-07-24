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Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş

Van'da 2017'de bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı 3 teröriste verilen hapis cezalarının gerekçeli kararında, sanıklardan R.Y'nin kentteki 5 okula yapılan saldırıların talimatlarını verdiği belirtildi.
Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş

5. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Ocak 2017'de bombalı saldırı ihbarı üzerine yakalanan R.Y, M.K. ve H.G. hakkında, ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması", "resmi belgede sahtecilik" ve "mala zarar verme'' suçlarından verdiği hapis cezalarının gerekçeli kararını tamamladı. 

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kararda, yakalanan teröristlerin üzerinde sahte kimliklerin bulunduğu belirtildi.

"El bombaları öldürücü ve yaralayıcı etkiye sahip"
Diyarbakır Polis Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün raporuna göre sanıkların üzerinde bulunan 3 nüfus cüzdanının aldatma kabiliyetine haiz olduğunun belirlendiği belirtilen kararda, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünün 22 Ocak 2017 tarihli raporunda ise sanıklar M.K. ve R.Y'nin üst aramasında ele geçirilen savunma tipi parça etkili, ana patlayıcı maddesi TNT olan F1 model 2 el bombasının, kullanıma hazır ve faal halde bulunduğu, söz konusu el bombalarının canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu bilgisine yer verildiği vurgulandı.

"Van'da okulların yakılması talimatını vermiş"
Dosya kapsamında ifadesi alınan sanıkların beyanlarına göre, sanığın sözde "serhat eyaleti gençlik sorumlusu" olduğu belirtilen sanık R.Y'nin, çeşitli tarihlerde Van'daki 5 okula molotofkokteyli saldırıların talimatlarını da verdiği aktarılan kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Van'da okullara yönelik yapılan bombalı saldırılara ilişkin tutanaklar ve sanık R.Y. hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, 14 Şubat 2013'te Güngören Kaymakamlığına molotofkokteyli atıldığı, bu olay kapsamında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderilen bulgulardan elde edilen DNA profili ile sanığın kan örneğinden elde edilen DNA profilinin uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine, sanığın örgüt adına talimatlar vererek kamu kurumlarına bombalı ve molotofkokteylli saldırılar gerçekleştirdiği, bu kapsamda tanık beyanlarında da belirtildiği üzere örgüt adına emir ve talimatlar vererek suçun işlenmesinde kişi ve kişileri azmettirdiği, kamu mallarına bu şekilde zarar verdiği, atılı suçu kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerde işlediği ve işlenmesine azmettirdiği anlaşılmıştır."

Kararda, sanık R.Y'nin üyesi olduğu silahlı terör örgütü PKK'nın, devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak, kamu kurumlarının bombalanması, molotofkokteyli saldırısı eylemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda talimatlar vermesi, yakalandığı sırada yapılan üst aramasında sahte kimlik ve bombanın ele geçirilmesi nedeniyle atılı suçları işlediği belirtildi.

Diğer sanıklarında üzerlerinde yakalanan sahte kimliklerden dolayı "resmi belgede sahtecilik" suçunu işledikleri bildirilen kararda, sanıkların örgüt hiyerarşisine dahil olarak, kendi iradesini örgüt iradesine terk ettiği, örgütün her türlü emir ve talimatlarını yerine getirmeye hazır olduğu, kendisini örgütün amacına özgülediği, eylemlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösterdiği, bu nedenle atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan R.Y'ye müebbet ve 8 yıl 9 ay, M.K'ye 14 yıl 4 ay 15 gün ve H.G'ye 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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