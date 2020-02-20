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Borçlu kardeşinin aracını yaktı

Adana’da bir kişi alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşine ait kamyoneti kundakladı.
Borçlu kardeşinin aracını yaktı

Adana’nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’nde eniştesinin evinin bahçesinde park halinde bulunan Nurettin S.’ye ait kamyonetten alevler yükseldiğini fark eden enişte, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANICI MADDE DÖKÜLEREK YAKILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kamyonet tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri araçta yaptığı incelemede yanıcı bir madde dökülerek yakıldığını belirledi.

ALACAK-VERECEK MESELESÜ YÜZÜNDEN YAKTI

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, askerde olan Nurettin S.’nin ağabeyi B.S. ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu öğrendi. Olaydan kısa bir süre öncede evin bahçesinde görülen B.S.’in kamyoneti kundakladığı belirlendi. Polis ekipleri B.S.’yi yakalama çalışması başlattı.

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