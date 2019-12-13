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Borçlu öğrenci için KYK formülü

İcra takipleri kaldırılacak, öğrenim kredisi artık verilmeyecek, karşılıksız burs verilen öğrenci sayısı iki katına çıkarılacak.
Borçlu öğrenci için KYK formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, öğrenim kredi borçlarıyla ilgili çalışma yapıldığını ve geri ödemeli kredi uygulamasına son verileceğini açıklamasından sonra, borcu olan beş milyon gencin gözü Meclis'e çevrildi. Öğrenim kredisinden faydalanan beş milyon civarındaki kişiden 400 bine yakınının borcunu ödeyemediği belirtiliyor. Buna göre; ödenmeyen borcun ana parası da yaklaşık 2,1 milyar lira. Gecikme cezası ve faizlerle birlikte bu rakam altı milyar lirayı aşıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu sebeple borçlar, alınan kredinin iki, üç katına çıkıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğrenim kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çıkarılacak düzenlemeyle öncelikle borcunu ödeyemediği için hakkında kanuni işlem başlatılan 280 bin civarındaki kişi hakkındaki icra takipleri kaldırılacak, borca uygulanan gecikme cezası ve faizleri silinecek. Borcun ana parası ise taksitlendirilecek. Ödeyecek gücü olmayanlara işe girene kadar erteleme hakkı getirilecek. Bu süre içinde gecikme faizi işletilmeyecek. Ayrıca; önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren geri ödemeli kredi uygulamasına son verilecek, ancak ihtiyacı olan öğrencilerin mağdur edilmemesi için geri ödemesiz verilen burs sayısı iki katına çıkarılacak. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 150 bin öğrenci geri ödemesiz burs hakkı kazandı. Bu sayının 300-350 bine çıkacağı ifade ediliyor.

YÜKSEK FAİZ VAZGEÇİRTTİ

Öğrenim kredilerinin mezun olduktan iki sene sonra ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Ödenmemesi durumunda ise hem gecikme cezası hem de gecikme faizi uygulanıyor. Bu yüzden çok sayıda öğrenci kredi alma hakkı kazanmasına rağmen yüksek geri ödeme tutarları yüzünden öğrenim kredisi almaktan vazgeçiyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, 690 bin 270 öğrenciye öğrenim kredisi çıktı. Ancak bu öğrencilerin yarısından fazlası taahhütname imzalamadı. Taahhütname onaylayan öğrenci sayısı 332 bin 258'de kaldı.

550 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere verilen aylık 500 liralık burs ve kredi tutarının Ocak 2020'den itibaren 550 liraya yükseltileceğini açıklamıştı.

 

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