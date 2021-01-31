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Bordeaux Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiraladı

Fransa ekibi Bordeaux, İngiltere'nin Fulham takımından Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bordeaux Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiraladı

Bordeaux Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Fransa'nın Nice takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Seri, 2018'de 30 milyon avro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olmuştu. Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Seri, 37 maça çıkıp 2 gol atmış ve bir Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Fulham'da forma şansı bulmakta zorlanan Seri, bu sezon İngiltere Lig Kupası'nda 2 maça çıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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