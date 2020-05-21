Borel nerede üretiliyor? İçeriğinde ne bulunuyor? Günde ne kadar üretiliyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri tarafından üretilen ve nisandan itibaren satışa çıkan bor katkılı el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik şişelerindeki satış 4 milyonu buldu.

Talep arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncülüğünde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünce (BOREN) Ar-Ge süreci tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine geçilen BOREL, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştı.

Litrelik boylarıda raflarda yerini aldı

Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL'in küçük boylarının yanında litrelik ebatları da mayıstan itibaren raflarda yerini aldı. Fabrikalarda üretilen 1 ve 5 litrelik BOREL'ler paketlenerek satışa sunuldu.

Günde 200 bin üretim yapılıyor

Küçük şişelerde günde ortalama 200 bin üretimin yapıldığı BOREL'de büyük şişeler için gelen talebi karşılayacak üretim kapasitesi bulunuyor.

Ürünün litrelik boyutuyla kişisel kullanımın dışında büyük ölçekli işletmelere, kurumlara ve insan trafiğinin fazla olduğu noktalara hitap etmek ve hijyen sorununa çözüm üretmek hedefleniyor.

İzmir’de üretiliyor

COVID-19 tedbirleri kapsamında personel dışında kimsenin alınmadığı İzmir'deki üretim tesislerinde çalışanlar maske, tulum ve eldiven kullanıyor.

"İçeriğinde yüzde 70 etil alkol var"

BOREL'in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi esansiyel yağlardan oluşuyor.

Büyük boylardan 100 bin litre satıldı

Küçük şişelerden günlük 200 bin üretim kapasitesine ulaşılan Borel’de büyük boy ürünlerden yaklaşık 100 bin litre satış gerçekleşti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

