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Boris Johnson duyurdu! İngiltere'de Omicron'dan ilk ölüm

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantlı ilk hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 3 bin 137'ye çıktığı açıklanmıştı.
Boris Johnson duyurdu! İngiltere'de Omicron'dan ilk ölüm

Johnson, başkent Londra'nın batısındaki Paddington yakınlarındaki aşı kliniğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki evet, Omicron vakaları hastaneye kaldırılıyor ve ne yazık ki Omicronlu en az 1 hastanın öldüğü doğrulandı." ifadesini kullandı.

"YAPABİLECEĞİMİZ EN İYİ ŞEY, HEPİMİZİN GÜÇLENDİRİCİ AŞI"

Omicron varyantıyla mücadelede güçlendirici aşıların önemine dikkati çeken Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bunun bir şekilde virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini, bence bunu bir tarafa koymalı ve sadece nüfus içinde hızlandığının farkına varmalıyız. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, hepimizin güçlendirici aşılarını alması."

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