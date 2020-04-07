  • BIST 92.382
  • Altın 359,405
  • Dolar 6,7585
  • Euro 7,3635
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 11 °C
»

Boris Johnson hakkında yeni açıklama

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.
Boris Johnson hakkında yeni açıklama

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Johnson'ın durumunun yakından takip edildiği söylendi. Hükümete yakın bir kaynak, çarşamba gününe kadar Johnson'ın durumuna ilişkin başka bir detay paylaşılmayacağını ifade etti.

DOKTORLAR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Downing Street sözcüsü yaptığı açıklamada "Öğleden sonra Başbakan Johnson'ın durumu kötüleşti. Doktorlar yoğun bakım ünitesine kaldırılması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Johnson'ın arkasında inanılmaz güçlü bir ekip var. Hükümetin tüm planları eksiksiz bir şekilde devam edecek" dedi. Raab, Boris Johnson'ın sağlık personeli tarafından çok iyi bakıldığını ve emin ellerde olduğunu vurgulamıştı.

İngiliz hükümeti, Johnson'ın hastanede olsa bile görevde kalarak hükümeti yönetmeye devam edeceğini açıklamıştı. Daha önce olası bir hastalık durumunda, hükümete Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın liderlik etmesi kararlaştırılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans aracılığıyla toplandı07 Nisan 2020 Salı 16:33
  • Ankara'da bir depoda kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi07 Nisan 2020 Salı 16:30
  • Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme07 Nisan 2020 Salı 16:24
  • DSÖ: Önlemleri erken bırakmayın yoksa başa döneriz07 Nisan 2020 Salı 16:22
  • Roketsan'da patlama07 Nisan 2020 Salı 16:17
  • İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi07 Nisan 2020 Salı 16:15
  • Bodrum'da gündüz vakti yaban domuzu görüntülendi07 Nisan 2020 Salı 15:59
  • Asılsız ihbarda bulunup, polislerin gününü kutladılar07 Nisan 2020 Salı 15:58
  • KKTC’de çiftçiden halka bedava sebze jesti07 Nisan 2020 Salı 15:52
  • MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı07 Nisan 2020 Salı 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti