Boris Johnson: Koronavirüs aşısı hiç gelmeyebilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (corona virüs) aşısının en erken bir yıl içinde gelebileceğini, belki de hiç gelmeyeceğini belirtti.

Britanya'da hükûmet ülkenin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası normalleşmesinde 3 adımlık planı açıklayan 60 sayfalık bir rapor yayımladı. Başbakan Boris Johnson, raporda kısıtlamaların uzun süre devam edebileceği ve hayatın tamamen normalleşmesi için beklenen aşının "hiç gelmeyebileceğini" söyledi.

Independent'ın aktardığına göre, Britanya'nın Koronavirüs kısıtlamalarını aşamalı olarak hafifletme planını içeren raporda Başbakan Boris Johnson, Covid-19 aşısının en erken bir yıl içinde gelebileceğini belki de hiç gelmeyeceğini belirtti. Johnson, ekonomik ve sosyal hayatta kısıtlamaların uzun sürebileceğini belirtti.

60 sayfalık rapor İngiltere özelinde Çarşamba gününden itibaren başlayacak hafifleme adımlarına yer verdi. Buna göre, İngiltere'de evden çalışamayanlar işe gitmeye başlayabilecek. Parklarda piknik yapmak ve güneşlenmek gibi açık hava aktiviteleri serbest olacak.