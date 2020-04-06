Yeni koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

27 Mart'ta koronavirüs tanısı konduktan sonra kendisini 10 Numara'da karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs semptomlarından kaynaklanan rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, semptomlarının ağırlaşması ve solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yooğun bakıma alındığı öğrenildi.

İYİ DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Koronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.