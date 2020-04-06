  • BIST 92.071
  • Altın 363,332
  • Dolar 6,7645
  • Euro 7,3101
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 11 °C
»

Boris Johnson yoğun bakıma alındı

Yeni koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
Boris Johnson yoğun bakıma alındı

27 Mart'ta koronavirüs tanısı konduktan sonra kendisini 10 Numara'da karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs semptomlarından kaynaklanan rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, semptomlarının ağırlaşması ve solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yooğun bakıma alındığı öğrenildi.

İYİ DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Koronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu06 Nisan 2020 Pazartesi 19:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır06 Nisan 2020 Pazartesi 19:01
  • Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi06 Nisan 2020 Pazartesi 16:34
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı06 Nisan 2020 Pazartesi 16:19
  • Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı06 Nisan 2020 Pazartesi 16:15
  • Van'da depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor06 Nisan 2020 Pazartesi 15:30
  • Uzmanlardan 'immün plazma' değerlendirmesi: Umut ışığı olabilir06 Nisan 2020 Pazartesi 15:23
  • Gül: Kovid-19'la bağlantılı olarak 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı06 Nisan 2020 Pazartesi 14:57
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bursluluk sınavı müfredatı açıklaması06 Nisan 2020 Pazartesi 14:52
  • Selçuk: SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç temini için ek protokol imzalandı06 Nisan 2020 Pazartesi 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti