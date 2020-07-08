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Borsa 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle 119.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı.
Borsa 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle 119.000 puanı aştı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,73 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, 119.338,85 puanla 18 şubattan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, son dönemde açıklanan pozitif veriler ile parasal ve mali desteklerin süreceği beklentilerinin de risk iştahını desteklediğini söyledi.

Yarın yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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