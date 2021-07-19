  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,81
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Borsa bayram tatiline düşüşle girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatili öncesinde öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,86 değer kaybederek günü 1.351,59 puandan tamamladı.
Borsa bayram tatiline düşüşle girdi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,24 ile ulaştırma oldu.

Bugün 12.40'ta kapanış yapan Borsa İstanbul, Kurban Bayramı ve hafta sonu tatillerinin ardından 26 Temmuz Pazartesi tekrar işleme açılacak.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle küresel ölçekte azalan risk iştahı ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarını negatif etkilediğini bildirdi.

Şu dakikalarda dolar endeksi 93'ün üzerine çıkarken, Avrupa borsalarında da yüzde 2'ye yakın değer kayıpları dikkati çekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 69 milyon dolar oldu17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:15
  • Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 69 milyon dolar oldu16 Temmuz 2021 Cuma 15:39
  • Ülkede 'yeşil finans'ın gelişimi sağlanacak16 Temmuz 2021 Cuma 13:48
  • Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek16 Temmuz 2021 Cuma 13:39
  • Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacaklara 'lastik basıncı' uyarısı16 Temmuz 2021 Cuma 12:37
  • Uber Taksi Bodrum’da faaliyet gösterecek16 Temmuz 2021 Cuma 12:29
  • Araştırma: Türkiye’ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi geldi16 Temmuz 2021 Cuma 12:19
  • Türkiye rüzgardan hidrojen üretiminde avantajlı konumda16 Temmuz 2021 Cuma 11:51
  • Bütçe uygulama sonuçları açıklandı16 Temmuz 2021 Cuma 11:32
  • Ekonomi diplomasisinde 'temmuz' trafiği16 Temmuz 2021 Cuma 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti