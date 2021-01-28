  • BIST 1.466
  • Altın 436,252
  • Dolar 7,3709
  • Euro 8,9287
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 1 °C
»

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,12 düşüşle 1.450,54 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,46 puan ve yüzde 1,12 değer kaybederek 1.450,54 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,36 düşüş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 2,77 ile turizm oldu.

Dün küresel risk iştahındaki azalma ve tetiklenen stop-loss (zarar kes) satışlarıyla yüzde 4,5 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece 6 Ağustos 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler ve açıklanan bazı şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasının, pay piyasalarında satıcılı seyrin güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japon otomotiv devi 2020'deki satışlarıyla Alman Volkswagen'i geride bıraktı28 Ocak 2021 Perşembe 09:53
  • Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların yurt içi piyasadaki hareketi izlenecek28 Ocak 2021 Perşembe 09:53
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 36 milyon lira idari para cezası28 Ocak 2021 Perşembe 09:49
  • Dolar Fed sonrası sert yükseldi28 Ocak 2021 Perşembe 09:49
  • Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrini sürdürüyor28 Ocak 2021 Perşembe 09:17
  • New York borsası sert düşüşle kapandı28 Ocak 2021 Perşembe 09:16
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verdi28 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • Amerikan teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı28 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • Fed Başkanı Powell: Bazı gelişmeler bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ediyor28 Ocak 2021 Perşembe 09:14
  • Esnafa kira desteği ödemesi başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 16:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti