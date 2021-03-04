  • BIST 1.525
  • Altın 411,843
  • Dolar 7,4824
  • Euro 9,0078
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 azalışla 1.527,07 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,97 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 1.527,07 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile tekstil, deri oldu.

Dün 1.525-1.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.531,05 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün akşam tekrar 1,50 sınırına yükselmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riskinin, küresel ölçekte risk iştahını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanlığı 63 şirketi 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı04 Mart 2021 Perşembe 09:14
  • Canik yeni tabanca modeliyle yine 'yılın tabancası' ödülünü Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor03 Mart 2021 Çarşamba 15:36
  • Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor03 Mart 2021 Çarşamba 15:16
  • BOTAŞ, çevre duyarlılık çalışmaları sayesinde 10 uluslararası ödül kazandı03 Mart 2021 Çarşamba 15:15
  • OPEC+ grubunun arz-talep dengesini yönetme kabiliyeti bir kez daha sınanacak03 Mart 2021 Çarşamba 15:15
  • Bakan Varank: Sanayinin başarılı performansı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırdı03 Mart 2021 Çarşamba 13:07
  • Ziraat Bankası'ndan büyük ödeme kolaylığı03 Mart 2021 Çarşamba 13:05
  • Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi03 Mart 2021 Çarşamba 13:05
  • Türkiye'nin altın üretimi 2021'de en az 45 ton olacak03 Mart 2021 Çarşamba 13:04
  • Uzaktan takip edilebilen, bakım ve onarımı kolay güneş enerji sistemlerine ilgi artıyor03 Mart 2021 Çarşamba 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti