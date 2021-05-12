  • BIST 1.441
  • Altın 491,617
  • Dolar 8,3204
  • Euro 10,0944
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 20 °C
»

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.441,41 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,45 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.441,41 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,30 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,56 ile spor oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,1 düşüşle 1.444,87 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda artan enflasyon endişesinin dünya borsalarında satış baskısını artırdığını bildirdi.

Bugün, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin dünya genelinde yakından takip edileceğini aktaran analistler, nisanda TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, ayrıca yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içi piyasalar öğlene kadar açık olacak ve 4,5 gün sürecek bayram tatiline girecek. Pay piyasalarında sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek, 12.30-12.40 arasında da kapanış seansı yapılacak

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne düşüşle başladı12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:10
  • Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:13
  • BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:13
  • Cari açık ihracatın katkısıyla yavaşladı11 Mayıs 2021 Salı 14:26
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü11 Mayıs 2021 Salı 14:24
  • THY nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı11 Mayıs 2021 Salı 14:24
  • Elektrikli taşıtlar eşya, kargo ve yolcu taşımacılığında kullanılabilecek11 Mayıs 2021 Salı 12:59
  • Bakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu11 Mayıs 2021 Salı 12:58
  • Türk mücevher sektörü 4 ayda 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi11 Mayıs 2021 Salı 12:57
  • Elon Musk'tan Dogecoin hamlesi! Tesla'nın satışı...11 Mayıs 2021 Salı 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti