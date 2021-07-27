  • BIST 1.344,980
  • Altın 495,76
  • Dolar 8,5600
  • Euro 10,0900
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 21 °C
»

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.348,08 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.348,08 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,36 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,18 değer kaybederek 1.349,11 puandan kapandı.

Analistler, yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginliklerin piyasalarda satış baskısına neden olduğunu belirterek, yatırımcıların bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak sonuçları beklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:04
  • Sakarya yılın ilk yarısında otomotiv ihracatında 'gaza bastı'26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:30
  • Gemi inşa sektörü, Eximbank teminatıyla yurt dışına yelken açacak26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:28
  • 436 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:01
  • Reel Kesim Güven Endeksi 114,8 ile 9 yılın zirvesinde26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:45
  • Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:29
  • Borsa haftaya yükselişle başladı26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:04
  • Piyasalarda temmuz ayının son haftası dolu dolu geçecek26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:24
  • Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı25 Temmuz 2021 Pazar 15:29
  • THY, bugünkü seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı25 Temmuz 2021 Pazar 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti