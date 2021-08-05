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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 azalışla 1.409,05 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,75 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 1.409,05 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,47 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile bilişim olurken, en çok bankacılık kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,35 artışla 1.413,80 puandan tamamladı.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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