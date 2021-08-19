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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 azalışla 1.441,38 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,21 puan ve yüzde 0,57 azalarak 1.441,38 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,79 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm, en çok kaybettiren holding oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,83 değer kaybıyla 1.449,59 puandan tamamladı.

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yatırımcıların bundan sonraki süreçte varlık alımlarının azaltılması konusunda atılacak ilk adımın zamanlaması ve boyutu konularındaki yönlendirmelere odaklandığını kaydeden analistler, bu kapsamda ay sonunda gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısının öneminin arttığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.410 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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